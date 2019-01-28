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Супруге президента Сирии удалили раковую опухоль

Общество

Асма Асад продолжает лечение от рака молочной железы

Дамаск, 28 января 2019, 01:04 — REGNUM  Жена сирийского президента Башара Асада Асма перенесла операцию по удалению злокачественной опухоли. Об этом сообщает канцелярия главы Сирии.

Операцию провели врачи военного госпиталя в Дамаске. Отмечается, что процедура прошла успешно, Асма Асад продолжает лечение от рака молочной железы.

Как сообщало ИА REGNUM, об онкологическом заболевании первой леди Сирии стало известно в августе 2018 года. Опухоль у Асмы Асад обнаружили на ранней стадии. После госпитализации супруга президента сделала обращение к народу.

Асме Асад 43 года, она состоит в браке с действующим президентом Сирии с 2000 года. Супруги воспитывают двоих сыновей и дочь.

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