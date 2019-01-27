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Для жильцов пострадавшей в Перми 14-этажки открыта горячая линия

Общество

Людям предложили места в гостинице

Пермь, 27 января 2019, 21:45 — REGNUM  В администрации Свердловского района Перми открыта горячая линия для жителей дома на улице Революции, 3/1. Об этом журналистам сообщили в администрации города.

По номеру (342) 244−46−00 граждане смогут получить ответы на вопросы о местах временного размещения, о сроках возвращения в свои квартиры и т.д.

Для жильцов дома подготовлены места в одной из местных гостиниц. Часть граждан воспользовались этим предложением, другие же разместились у своих родственников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, днём 27 января на техническом этаже здания обрушилось перекрытие. Пострадавших нет. Людей срочно эвакуировали. Вечером их пустили в квартиры, дали возможность забрать предметы первой необходимости.

28 января дом обследуют эксперты. После этого будет принято решение о том, насколько безопасно в нём проживать. И в случае, если проживание здесь эксперты посчитают безопасным, граждане смогут вернуться в свои квартиры.

Читайте ранее в этом сюжете: Жители пострадавшего дома в Перми смогли попасть домой после ЧП

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