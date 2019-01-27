Скидки на мусор, укрупнение братских могил: тульская неделя

Тула, , 19:03 — REGNUM Мусорная реформа вступила в свои законные права с 1 января 2019 года, но люди по-прежнему ее обсуждают: платежки только начали поступать по адресам. Эту тему не обошли и тульские власти, проработав вопрос скидок.

Кому льготы?

Около 13 тысяч семей Тульской области могут не платить за новую строку в квитанции за жилье «Обращение с ТКО». Эту меру снижения финансовой нагрузки обсудили с региональными операторами, сортирующими и вывозящими мусор. Вопрос решен по поручению губернатора Алексея Дюмина.

Кстати, скидку сделают стопроцентную, правда, только на третьего и последующего ребенка многодетного семейства. Для того, чтобы оформить льготу, жителям Тульской области необходимо обратиться непосредственно к региональному оператору, которых в регионе два.

«Нужно продолжить разъяснительную работу с жителями региона, чтобы оперативно снимать все возникающие вопросы», — отметил на оперативном совещании глава области.

В Тульской области сегодня скидки на коммунальные услуги действуют для ветеранов труда, для репрессированных по политическим мотивам и пострадавшим от них, для воспитанников детских домов в период Великой Отечественной войны.

В общей сложности в регионе около 5,5 тыс. семей получают субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг — она предоставляется в том случае, если расходы на оплату за жилищно-коммунальные услуги превышают величину максимально допустимой доли расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, контролировать работу всех региональных операторов будет единый федеральный оператор — публично-правовая компания «Российский экологический оператор» учрежденный для того, чтобы стать федеральным помощником регионов и региональных операторов в выполнении поставленных перед ними задач. Компания будет формировать комплексную систему обращения с ТКО, реализовывать государственную политику в этой сфере, направленную на предотвращение вредного воздействия на здоровье человека и окружающую среду, превращение отходов во вторичное сырье для изготовления новой продукции и получения энергии, а также ресурсосбережения.

Капремонт

Еще одна животрепещущая тема для туляков — капитальный ремонт многоквартирных домов (МКД). На данный момент в области по этой программе преобразили 3704 объекта. До 2043 года местные власти планируют справиться с 10 543.

Как доложил председатель правительства Тульской области Валерий Шерин, в уже отремонтированных МКД работы проведены по 850 конструктивным элементам, это 4 млн «квадрата», где проживают 110 тысяч человек. Чаще всего «капиталят» системы электро-, водо‑ и теплоснабжения, водоотведения, крыши и фасады.

По программе капитального ремонта в регионе еще меняют лифты. В 2018 году обновили 102: в 34 домах Тулы и Новомсоковска. В текущем году это количество планируют довести до 200.

«За качеством ремонта должны отдельные организации следить, так как подрядчики разные. Отзывы жителей о работе, соответственно, тоже. А вот, что за лифты взялись и наконец-то их меняют — это отличная тема. Давно пора было, собственно. Тоже жду», — отметил в социальных сетях туляк Олег.

Деревеня без магазина

Пожаловались губернатору и получили доставку. По такой схеме действовали жители села Ломинцево Щекинского района Тульской области. 160 человек, проживающих в этой деревне, остались без магазина. Единственную продуктовую торговую точку закрыли.

Столь нешуточный вопрос удостоился внимания губернатора Дюмина на оперативке в правительстве. Глава региона посоветовал подчиненным провести переговоры с предпринимателями. Пожелание выполнено. Власти отчитались, что уже летом магазин откроют.

«Молоко и хлеб жителям надо доставлять. Если вы не можете организовать, займусь я», — цитирует губернатора «Тульская служба новостей».

Снежный рекорд

10 лет такого не было и вот опять. В Туле вторую половину неделю более 155 дворников и сотни тракторов, грейдеров и другая техника борются с последствиями снегопада.

Только за сутки в областном центре выпало 40% январской нормы осадков. Таким образом природа побила рекорд десятилетней давности.

Однако горожане больше обсуждают не само явление и даже не работу коммунальных структур, а дорожные службы, которые умудрились в такую погоду укладывать новый асфальт. Однако в тульской мэрии заверили, что поводов для беспокойств нет, все нормы соблюдаются, а поверхность тщательно очищается.

«Вечно этим тулякам не угодишь. Можно подумать, что дорога с ямами в полколеса всех устраивает», — пишет пользователь под ником «Ромашка».

"Хорошие технологии выполнения работ на непонятный срок», — констатировал другой пользователь рунета.

Братским могилам место в центре

Облегчить жизнь родственникам, потерявших в годы Великой Отечественной войны солдат, провести исследования и восстановить имена неизвестных воинов. Такую инициативу предложил на встрече с губернатором Тульской области руководитель регионального молодежного поискового центра «Искатель» Дмитрий Куренков. Поисковик считает, что братские могилы в регионе надо укрупнить и перенести из отдаленных мест поближе к райцентрам.

»Подобное укрупнение братских захоронений проводилось в 1950−60-х годах, эта тема очень актуальна и сейчас. И это большая, прежде всего научная работа, к которой в обязательном порядке надо привлекать специалистов в области антропологии, археологии. Нужно по останкам определить точное количество погребенных в братских могилах. Ведь известны случаи, когда их оказывалось больше, чем указано в списках, и установить ранее неизвестные имена», — цитирует Куренкова ТАСС.

В братских захоронениях Тульской области сегодня покоятся около 13 тысяч солдат Великой Отечественной. Глава региона поддержал инициативу поисковиков, предложил составить карту могил и взаимодействовать с Министерством обороны и МВД России.