VII Рождественские парламентские встречи в Госдуме посвящены молодежи

Москва, , 00:05 — REGNUM 30 января в Государственной думе пройдут VII Рождественские парламентские встречи в рамках XXVII Международных рождественских образовательных чтений, сообщает ИА REGNUM. В этом раз мероприятие посвящено теме «Молодежь: свобода и ответственность».

Несколько месяцев продолжался региональный этап Рождественских чтений, завершится мероприятие 30 января в нижней палате парламента. На площадках комитетов пройдут круглые столы, где участники обсудят роль традиционных религий и развитие гражданского общества, вопрос духовно-нравственного образования в российской школе, а также проблемы и вызовы современной молодежной политики.

Официальное открытие Рождественских парламентских встреч состоится 30 января, в мероприятии примут участие спикер Госдумы Вячеслав Володин, первый заместитель председателя Совета Федерации Николай Федоров, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, а также лидеры думских фракций.

Международные Рождественские образовательные чтения — крупнейший церковно-общественный форум, уникальное по значимости явление в сфере образования, культуры, социального служения, духовно-нравственного просвещения, патриотического воспитания и других значимых направлений церковной и общественной жизни. С 2002 года, каждые чтения получали и свое название, отражающее их основную тематику. В 2019 году в рамках чтений пройдет около 200 мероприятий.