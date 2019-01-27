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В России могут появиться перевалы воинской славы

Общество

По аналогии с городами воинской славы

В России могут появиться перевалы воинской славы
Витольд Муратов
Клухорский перевал

Москва, 27 января 2019, 16:32 — REGNUM  Законопроект о присвоении почетного звания «Перевал воинской славы» внесло в Госдуму заксобрание Карачаево-Черкессии, передает корреспондент ИА REGNUM 27 января.

Предполагается, что присвоение перевалам Российской Федерации звания «Перевал воинской славы» будет проходить в соответствии с порядком присвоения городам Российской Федерации звания «Город воинской славы».

Планируется, что на перевале, удостоенном звания «Перевал воинской славы» устанавливается стела с изображением герба Российской Федерации и герба субъекта Российской Федерации и текстом указа президента Российской Федерации о присвоении перевалу этого звания. Особенности правового положения учитываются при организации и проведении мероприятий по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества.

Авторы обратили внимание на то, что введение в практику обращения подобного звания имеет огромное значение в деле патриотического воспитания подрастающего поколения.

«В частности, на перевалы (Марухский, Клухорский, Санчарский и Наурский), где проходили ожесточенные бои, в Карачаево-Черкесии ежегодно совершаются многотысячные восхождения с участием жителей всех регионов России. Кроме того, на территории Карачаево-Черкесии функционирует крупнейший на Северном Кавказе Музей защитникам перевалов Кавказа, где каждый год проводятся соответствующие мероприятия», — указали депутаты заксобрания Карачаево-Черкессии.

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