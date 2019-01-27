Нью-Йорк, США, , 12:41 — REGNUM Американские учёные выступили против промышленного разведения осьминогов в статье, опубликованной в журнале Issues in Science and Technology.

Журнал Issues in Science and Technology, издаваемый национальной академией наук США, является площадкой для обсуждения вопросов государственной политики, связанных с наукой, техникой и медициной.

Доцент кафедры Университета Нью-Йорка Дженнифер Жакет в соавторстве с несколькими учёными опубликовал статью, в которой изложил доводы против разведения осьминогов на специальных животноводческих фермах. Подобные проекты разрабатываются в нескольких странах, однако ряд учёных считает, что это является плохой идеей.

Среди проблем, которые возникнут при строительстве «осьминожьих ферм», учёные выделили следующие:

Осьминоги являются плотоядными животными, поэтому массовое разведение увеличит нагрузку на дикую рыбу и беспозвоночных животных. Авторы сообщают, что около 30% мирового вылова рыбы превращается в корм для других животных, а разведение осьминогов только усугубит эту проблему.

Также отмечается, что «осьминожьи фермы» увеличат уровень загрязнения вод азотом и фосфором.

Ещё одной проблемой является то, что осьминоги проявляют достаточно высокую когнитивную и поведенческую сложность. Авторы статьи считают, что разведение осьминогов в замкнутой среде приведёт к повышению агрессивности этих животных и высокому уровню смертности.

«Мы живем во время быстрого одомашнивания водных животных. Почти все исследования посвящены вопросам о том, каких водных животных мы можем выращивать, а не каких животных мы должны», — отмечают авторы, добавляя, что есть более перспективные направления для развития животноводства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года Национальная организация туризма Кореи провела опрос о блюдах национальной кухни, пользующихся наибольшей популярностью у иностранцев. Самым востребованным блюдом корейской кухни было признано саннакчи хве, представляющее собой живого осьминога, приправленного кунжутным маслом.