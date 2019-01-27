Глава СПЧ Подмосковья объяснилась за слова о низком вкладе граждан в бюджет

Королёв, Московская область, , 11:46 — REGNUM Председатель Совета по правам человека и развитию гражданского общества Марина Юденич пояснила свои слова о том, что граждане либо слишком мало либо вообще ничего не вкладывают в федеральный бюджет и не могут требовать оттуда средства на проекты. Соответствующее заявление она опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook.

Инцидент имел место на встрече Юденич с жителями подмосковного города Королёва. Бденич упрекнула некоторых пришедших в том, что они требуют средства из федерального бюджета.

«Коллег из экспертного сообщества хочу немногого приземлить. Ребят, вы так легко говорите: «Давайте возьмем столько-то, давайте столько-то. Вы в этот бюджет че-то вложили, чтобы из него брать?», — заявила Юденич.

В социальных сетях, где появилась видеоролик с высказыванием Юденич, она подверглась критике.

Известно, что на встрече обсуждалось восстановление исторического квартала Королёва на средства федерального бюджета.

Собравшиеся в зале тут же указали Юденич, что они платят налоги и именно из их труда формируется федеральный бюджет.

На своей странице в социальной сети Facebook Юденич пояснила ситуацию.

Она подчеркивает, что обращалась прежде всего к «коллегам по экспертному сообществу» и упрекнула их в том, что в нынешней экономической ситуации претендовать «на такие огромные суммы на весьма спорные и неоднозначные архитектурные решения» — безнравственно. Речь якобы шла об 1 млрд рублей, который бы потребовался для переселения жильцов из исторического квартала Королёва.

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