Собчак объяснила свое решение уйти из студии НТВ

Москва, , 11:11 — REGNUM Телеведущая Ксения Собчак прокомментировал свой отказ от участия в прямом эфире передачи «Центральное телевидение» на телеканале НТВ. Соответствующее заявление она опубликовала на своем канале в мессенджере Telegram.

Ранее стало известно, что Собчак была приглашена в эфир НТВ, однако перед самым началом интервью она покинула студию, так как посчитала, что её обманули с теми вопросами, что будут обсуждаться в программе.

Собчак утверждает, что с редакторами НТВ она договорилась обсуждать в эфире проблему Украины, а также Курильских островов, но вместо этого ведущий хотел обсуждать с ней драку её мужа Максима Виторгана с режиссером Константином Богомоловым.

«Сегодня день не задался. Договорились о интервью в прямом эфире про Украину. Захожу в студию федканала, который позвал меня «Украину обсудить», готовлюсь войти в кадр, а там боксерский ринг, два боксера, и длинная подводка про драку», — пишет Собчак.

После этого телеведущая решила не участвовать в эфире.

Однако редакция телеканал НТВ опубликовала скриншот переписки с Собчак, в которой продюсер «Центрального телевидения» обговаривает с Собчак список вопросов для эфира. Судя по переписке драка её мужа с режиссером Богомоловым была одной из тем интервью и телеведущая дала на это согласие.

После этого Собчак в своем Telegram опубликовала еще одно сообщение, в котором утверждает, что несколько раз уточнила у представителя НТВ, что разговор в ходе интервью будет об Украине.

«Несколько раз сказала, что «точно ли разговор об Украине;? Шеф-редактор в конце попросил еще Курилы прокомментировать. Первый вопрос стоял про драку, и я сразу сказала что так не пойдет и это не может быть главной темой интервью», — пишет Собчак.

И продюсер ей обещал, что вопрос о драке будет второстепенным. Однако когда Собчак пришла в студию, ведущий дал подводку именно о драке и ни слова не сказал об Украине.

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