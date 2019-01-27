В Москве призвали отказаться от поездок на автомобилях из-за метели

Москва, , 09:23 — REGNUM Автовладельцам Москвы порекомендовали быть особо аккуратными на дорогах или воспользоваться городским общественным транспортом из-за сложившихся тяжелых метеоусловий, сообщает 27 января информационный центр транспортного комплекса Москвы.

В сообщении говорится, что согласно прогнозам синоптиков, в Москве 27 января ожидается снегопад, местами метель и при этом гололедица и снежные заносы на дорогах.

«По возможности, откажитесь сегодня от поездок на личном автомобиле», — говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса Москвы и добавляется, что видимость на дорогах сегодня будет снижена, а величина тормозного пути — увеличена, что может привести к росту числа ДТП.

Поэтому горожанам рекомендуется сегодня использовать городской транспорт, который будет работать в штатном режиме.

Также в сообщении автовладельцам напоминается, что в случае поездки на личном автомобиле сегодня особенно важно соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также не делать резких маневров на дороге.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее в аэропортах Москвы было отменено 11 рейсов и ещё более 20 задержано по причине нелетной погоды в связи со снегопадом.