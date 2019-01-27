США не дали визу участнику Comedy Club

Москва, , 06:12 — REGNUM Комедийный актер и телеведущий Тимур Батрутдинов не сможет выступить на концертах в США по причине отказа в визе. Об этом артист сообщил в видеообращении в своем Instagram.

Батрутдинов извинился перед поклонниками, которые ждали встречи с ним в США. Он добавил, что причина, по которой американские власти не выдали ему визу, неизвестна.

Он поздравил подписчиков своей страницы с прошедшими праздниками и выразил надежду, что сможет с ними «увидеться как-нибудь еще».

Как сообщало ИА REGNUM, Батрутдинов с 2005 года участвует в телепроекте Comedy Club в выступает дуэте с Гариком Харламовым. Ранее имя артиста оказалось в перечне самых популярных поисковых запросов в категории «Мужчины».

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