Воскресенье, 27 Января 2019 года
06:13:02 МСК

США не дали визу участнику Comedy Club

Общество

Причина неизвестна

Москва, 27 января 2019, 06:12 — REGNUM  Комедийный актер и телеведущий Тимур Батрутдинов не сможет выступить на концертах в США по причине отказа в визе. Об этом артист сообщил в видеообращении в своем Instagram.

Батрутдинов извинился перед поклонниками, которые ждали встречи с ним в США. Он добавил, что причина, по которой американские власти не выдали ему визу, неизвестна.

Он поздравил подписчиков своей страницы с прошедшими праздниками и выразил надежду, что сможет с ними «увидеться как-нибудь еще».

Как сообщало ИА REGNUM, Батрутдинов с 2005 года участвует в телепроекте Comedy Club в выступает дуэте с Гариком Харламовым. Ранее имя артиста оказалось в перечне самых популярных поисковых запросов в категории «Мужчины».

Читайте также: «Яндекс» назвал популярные запросы 2015 года

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Миграция, гражданство, паспортизация
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить