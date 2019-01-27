В Москве снегопад 26 января побил рекорд 1999 года

Москва, , 06:02 — REGNUM Синоптики зафиксировали выпадение 10 мм осадков на метеостанции ВДНХ в Москве 26 января. Снег выпал в количестве около 30% месячной нормы, сообщают 27 января «Метеовести».

Так, на метеостанции Балчуг зафиксировано 12 мм осадков, в подмосковном Внуково снегопад был самым обильным — 13 мм (30% месячной нормы). Прежнее рекордное значение зафиксировали ровно 20 лет назад, в 1999 году. Тогда выпало 9,1 мм осадков.

Снегопады продолжатся 27 января, но будут чуть менее интенсивными — 7−8 мм. Днем в столице потеплеет до −3…−5°, возможны метели с кратковременным ухудшением видимости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее синоптики предупредили, что за 26 и 27 января в Москве может выпасть до половины месячной нормы осадков. Высота снежных сугробов может достигнуть около 55 см.

Читайте также: В Москве и области на выходных ожидается метель и гололедица

А также: Синоптики рассказали, сколько продлится снегопад в Москве