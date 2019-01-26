В Калужской области проведут уроки финансовой грамотности для школьников

Калуга, , 21:19 — REGNUM Онлайн-уроки финансовой грамотности для школьников стартовали сегодня, 26 января, в Калужской области. Об этом сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель отделения по Калужской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Кристина Федечкина.

По её словам, вплоть до 19 апреля 2019 года калужским школьникам представится возможность окунуться в мир финансов. Подростков ждут новые темы: «Как начать свой бизнес. Мечтай. Планируй. Действуй», «Как защититься от кибермошенников: семь правил безопасности в виртуальной среде» и «Что нужно знать про инфляцию?» Всего пройдут более 420 эфиров онлайн-уроков.

В 2018 году в онлайн-уроках в Калужской области приняли больше 18 тысяч учащихся, из 154 школ. Лидерами финансового онлайн-финансового просвещения стали Боровский, Мосальский, Куйбышевский, Думиничский и Кировский районы. В Калуге к участию присоединилось больше половины городских школ.

«Знания о финансах помогают сформировать у детей установки ответственного и грамотного подхода к принятию финансовых решений, — сказала управляющий Калужским отделением Банка России Ирина Карлаш. — А благодаря дистанционной форме ребята со всех уголков Калужской области смогут «посетить» занятия и задать свои вопросы экспертам».

Напомним, в качестве партнеров Центрального банка Российской Федерации в онлайн-уроках принимают участие организации из числа профессиональных участников рынка ценных бумаг, банков, страховых компаний, вузов, госорганов. Всего задействовано более 130 лекторов-экспертов.