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«Январский гром» воссоздали там, где он прогремел для врага

Общество

Военно-историческая реконструкция наступательной операции советских войск состоялась на местах боёв 75-летней давности

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«Январский гром» воссоздали там, где он прогремел для врага
Дарья Драй © ИА REGNUM
Наступление советских солдат

Санкт-Петербург, Ленинградская область, 26 января 2019, 21:32 — REGNUM  В Ломоносовском районе Ленинградской области в субботу, 26 января прошла военно-историческая реконструкция, посвященная 75-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. На ней побывал корреспондент ИА REGNUM.

Несколько сотен участников военно-исторических клубов из России и ближнего зарубежья воссоздали бой во время наступательной операции советских войск «Январский гром», которая проходила в январе 1944 года против 18-й немецкой армии, осаждавшей Ленинград. Именно ее успех означал конец вражеской блокады.

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Возложение цветов у мемориала «Январский гром»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Возложение цветов у мемориала «Январский гром»
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Юнармейцы у мемориала «Январский гром»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Юнармейцы у мемориала «Январский гром»

Перед началом реконструкции состоялась торжественно-траурная церемония возложения венков и цветов к мемориалу «Январский гром» в деревне Порожки. В нем приняли участие представители властей Леноббласти, военнослужащие, юнармейцы, реконструкторы.

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Торжественно-траурная церемония у мемориала «Январский гром»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Торжественно-траурная церемония у мемориала «Январский гром»
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Губернатор Александр Дрозденко
Дарья Драй © ИА REGNUM
Губернатор Александр Дрозденко

«Прорыв блокады и полное освобождение Ленинграда — святые даты для жителей области. Я благодарен всем, кто сегодня создаёт новые музеи, организует такие реконструкции, ведёт поисковую работу и сохраняет память народного подвига, нашей Победы над фашизмом в Великой Отечественной войне», — заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

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Зрители реконструкции
Дарья Драй © ИА REGNUM
Зрители реконструкции

Посмотреть на реконструкцию приехали до 20 тыс. зрителей — из Ленинградской области, Санкт-Петербурга, Москвы и других регионов России. Для них расчистили большую площадку, поставили полевые кухни и биотуалеты.

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Выдвижение советских войск
Дарья Драй © ИА REGNUM
Выдвижение советских войск

Перед началом мероприятия зрителям представили военную технику, артиллерийские орудия, стрелковое оружие времен Великой Отечественной войны, отреставрированное руками участников военно-исторических клубов.

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Бой за Ленинград
Дарья Драй © ИА REGNUM
Бой за Ленинград

В ходе самой реконструкции была воссоздана внезапная атака советских войск на позиции группировки противника, немецкая контратака, ее подавление и новое наступление советских солдат, окончившееся разгромом врага.

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Немецкий танк
Дарья Драй © ИА REGNUM
Немецкий танк
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Контратака немецких солдат
Дарья Драй © ИА REGNUM
Контратака немецких солдат
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С винтовкой на врага
Дарья Драй © ИА REGNUM
С винтовкой на врага
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Боевые действия
Дарья Драй © ИА REGNUM
Боевые действия

Отметим, что реконструкция была организована именно там, где происходил ставший ее прообразом бой, что далеко не всегда удается совместить во время подобных мероприятий. В центре боевых действий оказался мост, по которому в прорыв пошли советские танки.

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Немецкий автоматчик
Дарья Драй © ИА REGNUM
Немецкий автоматчик
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Советский автоматчик
Дарья Драй © ИА REGNUM
Советский автоматчик
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Наступающий советский солдат
Дарья Драй © ИА REGNUM
Наступающий советский солдат
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Советский солдат в бою
Дарья Драй © ИА REGNUM
Советский солдат в бою

Активисты задействовали около 20 единиц гусеничной и колесной техники и орудий, в том числе советские легкие танки Т-70 и Т-60, немецкие танки Panzer III и Luchs, 15 различных артиллерийских орудий.

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Танк
Дарья Драй © ИА REGNUM
Танк
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Немецкое орудие
Дарья Драй © ИА REGNUM
Немецкое орудие

Вокруг «поля боя» были развернуты лагеря участников реконструкции, играющих роли советских и немецких солдат. Там посетители мероприятия могли познакомиться с техникой и вооружением, средствами связи и амуницией солдат.

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Рукопашный бой
Дарья Драй © ИА REGNUM
Рукопашный бой
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Победа
Дарья Драй © ИА REGNUM
Победа

В результате операции «Январский гром» (Красносельско-Ропшинская операция) войска Ленинградского фронта уничтожили петергофско-стрельнинскую группировку противника, отбросили врага на 60−100 км от Ленинграда, освободили Красное Село, Ропшу, Гатчину, Пушкин, Павловск и, вместе с войсками Волховского фронта, полностью освободили Ленинград от вражеской блокады.

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regnum author Дарья Драй
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