«Январский гром» воссоздали там, где он прогремел для врага

Санкт-Петербург, Ленинградская область, , 21:32 — REGNUM В Ломоносовском районе Ленинградской области в субботу, 26 января прошла военно-историческая реконструкция, посвященная 75-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. На ней побывал корреспондент ИА REGNUM.

Несколько сотен участников военно-исторических клубов из России и ближнего зарубежья воссоздали бой во время наступательной операции советских войск «Январский гром», которая проходила в январе 1944 года против 18-й немецкой армии, осаждавшей Ленинград. Именно ее успех означал конец вражеской блокады.

Перед началом реконструкции состоялась торжественно-траурная церемония возложения венков и цветов к мемориалу «Январский гром» в деревне Порожки. В нем приняли участие представители властей Леноббласти, военнослужащие, юнармейцы, реконструкторы.

«Прорыв блокады и полное освобождение Ленинграда — святые даты для жителей области. Я благодарен всем, кто сегодня создаёт новые музеи, организует такие реконструкции, ведёт поисковую работу и сохраняет память народного подвига, нашей Победы над фашизмом в Великой Отечественной войне», — заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Посмотреть на реконструкцию приехали до 20 тыс. зрителей — из Ленинградской области, Санкт-Петербурга, Москвы и других регионов России. Для них расчистили большую площадку, поставили полевые кухни и биотуалеты.

Перед началом мероприятия зрителям представили военную технику, артиллерийские орудия, стрелковое оружие времен Великой Отечественной войны, отреставрированное руками участников военно-исторических клубов.

В ходе самой реконструкции была воссоздана внезапная атака советских войск на позиции группировки противника, немецкая контратака, ее подавление и новое наступление советских солдат, окончившееся разгромом врага.

Отметим, что реконструкция была организована именно там, где происходил ставший ее прообразом бой, что далеко не всегда удается совместить во время подобных мероприятий. В центре боевых действий оказался мост, по которому в прорыв пошли советские танки.

Активисты задействовали около 20 единиц гусеничной и колесной техники и орудий, в том числе советские легкие танки Т-70 и Т-60, немецкие танки Panzer III и Luchs, 15 различных артиллерийских орудий.

Вокруг «поля боя» были развернуты лагеря участников реконструкции, играющих роли советских и немецких солдат. Там посетители мероприятия могли познакомиться с техникой и вооружением, средствами связи и амуницией солдат.

В результате операции «Январский гром» (Красносельско-Ропшинская операция) войска Ленинградского фронта уничтожили петергофско-стрельнинскую группировку противника, отбросили врага на 60−100 км от Ленинграда, освободили Красное Село, Ропшу, Гатчину, Пушкин, Павловск и, вместе с войсками Волховского фронта, полностью освободили Ленинград от вражеской блокады.

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