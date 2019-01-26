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Клинцевич: Кому-то в Германии хочется забыть Войну – не дождетесь!

Общество

Немецкие СМИ раскритиковали празднование снятия блокады Ленинграда

Клинцевич: Кому-то в Германии хочется забыть Войну – не дождетесь!
Блокада снята. 1944

Москва, 26 января 2019, 20:57 — REGNUM  В Совфеде осудили критику немецких СМИ в адрес отмечания даты снятия блокады Ленинграда, передает корреспондент ИА REGNUM 26 января.

«Не исключаю также, что кому-то в Германии хочется, чтобы мы в России вообще забыли о блокаде. Не дождетесь!» — сказал член Совфеда Франц Клинцевич.

Он удивлен тем, что критика в адрес России исходит от немецкой журналистки.

«Не знаю, чего в этой критики больше: незнания истории или отсутствия у журналистки таких качеств, как чуткость, милосердие и сострадание, без которых за перо лучше не браться, а за тему блокады в особенности», — отметил сенатор.

Немецкие СМИ раскритиковали празднование снятия блокады Ленинграда. Журналистка издания Sueddeutsche Zeitung в статье заявила, что годовщина снятия блокады в России превратилась в неуместное торжество, и выступила против военного парада.

Читайте ранее в этом сюжете: Пушков поставил на место журналистку, написавшую о блокаде Ленинграда

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