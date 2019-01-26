«Завышенные требования учителей»: чиновница объяснила свои слова

Барнаул, , 18:43 — REGNUM Начальник управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края Екатерина Четошникова в интервью РИА Новости прокомментировала заявление о «завышенных требованиях» учителей.

«Мое интервью вызвало неоднозначную реакцию… — заявила Четошникова. — Мое мнение (о завышенных требованиях учителей) сформировано исключительно на личном опыте».

По ее словам, молодым людям, не задумываясь о заработной плате, нужно идти к своей цели долго и упорно, так как не все в жизни получается быстро и само собой.

Четошникова добавила, что ей бы хотелось, чтобы молодежь в РФ получала достойную зарплату и имела все возможности для реализации своего потенциала.

Ранее руководитель управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края Екатерина Четошникова в интервью порталу Amic.ru сообщила, что она призывает начинающих учителей к адекватности.

«Завышенные требования — это не есть хорошо», — заявила она, отвечая на вопрос о начинающих педагогах, получающих 9 тысяч рублей в месяц.