Молодежь Петербурга приглашают на патриотический квест о блокаде Ленинграда

Санкт-Петербург, , 17:00 — REGNUM Пройти по местам Петербурга, тесно связанным с блокадной историей, и найти ключи к загадкам судеб Ленинграда и его жителей — в воскресенье, 27 января в городе на Неве пройдет историко-патриотический квест «Блокада-75», приуроченный к 75-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Мероприятие организовано региональным отделением Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» совместно с «Перерывом на квест» — игровым направлением Фонда «Мост поколений», при поддержке комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга.

Квест станет для всех желающих возможностью узнать малоизвестные истории ленинградских военных дней, узнать, чем жил и как выживал Ленинград в те годы, изучить исторические факты в увлекательной форме.

Игровой маршрут пройдёт по местам, связанным с хроникой блокады. Участие в игре могут принять команды в составе от трех до пяти человек в возрасте до 30 лет.

Чтобы присоединиться к игре, необходимо зарегистрироваться на игровой платформе just.qeng.org и иметь при себе минимум одно устройство с доступом в интернет.

Инструктаж команд начнется 27 января в 13:30 мск. Место сбора — Международный Банковский Институт (ул. Малая Садовая, 6). Старт игры — в 14:00, подведение итогов и награждение участников историко-патриотического квеста «Блокада-75» — в 17:00, во дворе Капеллы.

По всем организационным вопросам можно обращаться по телефонам: 8 (812) 993-01-66 или 8 (981) 813-28-64 .

Осада блокадного Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года, почти 900 дней, и стала одной из самых страшных страниц в отечественной и мировой истории, а также примером мужества и героизма ее жителей города на Неве.