В ФАС обсудили концепцию о предустановке приложений

Москва, , 16:15 — REGNUM В Федеральной антимонопольной службе России прошло обсуждение концепции о предустановке приложений на поставляемых смартфонах и компьютерах. Об этом сообщает пресс-служба ФАС.

Обсуждение концепции, разработанной в рамках реализации «дорожной карты» по развитию конкуренции в отраслях экономики России на 2018−2020 годы, завершилось 25 января. В нём приняли участие представители производителей оборудования и программного обеспечения, юридические компании и операторы связи.

Концепция установит требования к пользовательскому оборудованию связи по наличию предустановленного программного обеспечения отечественного производства, а также закрепит возможность удаления предустановленных программ, которые не обеспечивают функционирование оборудования.

В пресс-службе ФАС отмечают, что в сложившихся условиях крупные международные компании получают конкурентное преимущество для продвижения своих приложений за счёт предустановки на большинство поставляемого оборудования. Это преимущество закрепляется отсутствием возможности удаления предустановленного программного обеспечения. Ожидается, что принятие концепции позволит российским разработчикам попасть в канал предустановки вместе с международными компаниями.

В ходе обсуждения концепции в её поддержку высказались представители компаний Mail.ru, «Лаборатория Касперского», МТС, МегаФон и РУССОФТ. Против мер, предлагаемых ФАС, выступили представители иностранных производителей оборудования и программного обеспечения (Apple, Microsoft, Intel), а также Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК).

В ФАС отметили, что по итогам обсуждения будет подготовлен итоговый вариант концепции, которая будет направлена в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 года ФАС выступила с инициативой о закреплении в законодательстве правил о предустановленных приложениях на смартфонах и компьютерах, продающихся на российском рынке.