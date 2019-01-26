Facebook прекратит поддержку приложения Moments

Менло-Парк, США, , 15:40 — REGNUM Администрация социальной сети Facebook сообщила о запланированном прекращении поддержки приложения для обмена фотографиями и видеозаписями Moments. Об этом сообщает TechCrunch.

Мобильное приложение Moments было запущено в 2015 году. Оно использовалось для хранения фотографий и видеозаписей, а также для прямого обмена фото и видео файлами между пользователями. В администрации Facebook сообщили, что поддержка приложения будет прекращена 25 февраля 2019 года. До этого периода пользователи могут экспортировать файлы, сохранённые в приложении, на внутреннюю память смартфона или в закрытый альбом социальной сети Facebook.

Прекращение поддержки приложения Moments связано с тем, что оно дублирует функции некоторых встроенных сервисов социальной сети Facebook, появившихся после запуска приложения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 января 2019 года источники в Facebook рассказали изданию The New York Times о том, что планируется объединение инфраструктуры мессенджеров WhatsApp, Instagram и Facebook Messenger.