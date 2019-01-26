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Минприроды составило рейтинг регионов России с самым грязным воздухом

Общество

Рейтинг составлен по материалам исследований 2017 года

Минприроды составило рейтинг регионов России с самым грязным воздухом
Цитата из м/ф «Это совсем не про то». реж Александр Федулов. 1984. СССР
Загрязненный воздух

Москва, 26 января 2019, 15:22 — REGNUM  Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации составило рейтинг субъектов Федерации с самым грязным воздухом. Об этом сегодня, 26 января, сообщает телеканал RT.

По данным Минприроды, самый грязный воздух — в Забайкальском крае. Затем следует Хакасия, Мурманская область и Красноярский край. Потом идет Ленинградская область, Москва, Сахалинская, Кемеровская, Волгоградская и Свердловская области.

Рейтинг составлен на основании исследования проб атмосферного воздуха в регионах России, отбор которых проводился в 2017 года. Исследователи фиксировали долю проб атмосферного воздуха, загрязняющие вещества в которых превысили уровень 5 ПДКсс (среднесуточная предельно допустимая концентрация).

Стоит отметить, что летом 2018 года Роспотребнадзор составил свой рейтинг регионов России с наиболее грязным воздухом. Тогда регионом с самым грязным воздухом была названа Бурятия.

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Проблемы экологии
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