Журналист Попов прокомментировал нападение на Скабееву в ПАСЕ

Москва, , 13:43 — REGNUM Супруг российской журналистки Ольги Скабеевой, журналист и телеведущий Евгений Попов прокомментировал нападение на свою жену в стенах Парламентской ассамблеи Совета Европы. Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 января во время интервью вице-спикера Верховной рады Ирины Геращенко в стенах ПАСЕ российскую журналистку Скабееву сперва грубо оттолкнул редактор украинской «Европейской правды» Сергей Сидоренко, а затем представитель украинской делегации в ПАСЕ Борислав Берёза.

Сидоренко позднее заявил, что не собирается извиняться перед Скабеевой и толкнул её потому, что она якобы «провоцировала» и «влезла в прямой эфир».

Попов написал, что представители Украины совершили в ПАСЕ серьезное правонарушение, толкнув и оскорбив журналиста. Тех, кто это сделал, Попов называет «рогулями» и подчеркивает из низкий культурный уровень.

«В случае с Ольгой, очевидно, что вот этот рогуль — корреспондент он или редактор «Европейской правды», Сергей его, по-моему, зовут — применил насилие к журналисту», — написал Попов.

Стоит отметить, что рогулями на Украине называют людей, которые неспособны принять городскую культуру. Слово является жаргонным.

Также Попов отметил, что российская сторона обратила внимание ПАСЕ на данный инцидент. Соответствующее письмо было принято к рассмотрению.

«Я не знаю — меры, не меры, наказывать, что с ними делать, мне все равно. То есть эти рогули меня в меньшей степени интересуют, нежели Парламентская ассамблея Совета Европы, которая, на мой взгляд, должна, обязана дать оценку произошедшему», — пишет Попов.

Он также отметил существующие двойные стандарты в отношении России. Так, если кто-то из представителей России позволил себе применить насилие к иностранному журналисту, тем более в стенах ПАСЕ, то в ответ незамедлительно последовали бы санкции.