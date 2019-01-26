«Без паники!»: Правительство Киргизии о браках киргизстанцев с иностранцами

Бишкек, , 12:14 — REGNUM В период с 2010 по 2018 годы в Киргизии зафиксировано в общей сложности 17 609 случаев вступления киргизстанцев в брак с иностранными гражданами. Об этом заявил председатель государственной службы миграции Болотбек Ибраимжанов, выступая на заседании кабинета министров, пишет пресс-служба правительства.

«6 744 брака заключено с гражданами России, 5 024 — с гражданами Узбекистана, с гражданами Казахстана — 1 682 и Таджикистана — 1 495. С гражданами Турции за указанный период заключено — 604 брака, Кореи — 472, Афганистана — 35, Пакистана — 66 и Китая — 60 браков», — уточнил он.

Чиновник отметил, что на первом месте по частоте въездов-выездов на территорию Киргизии находятся граждане соседнего Казахстана, затем России, Узбекистана, Таджикистана, Турции, Китая, Германии и США.

Также, учитывая особую актуальность вопроса, глава миграционного ведомства сообщил о том, что иностранным гражданам и лицам без гражданства в 2016 году было выдано 12 165 разрешений на работу, в 2017 году — 14 768 и в 2018 году — 12 950. А киргизское гражданство за последние пять лет получили только 24 384 иностранных гражданина, из которых 19 885 человек — это этнические киргизы.

ИА REGNUM напоминает, что 19 января 2019 года на площади «Ала-Тоо» в столице Киргизии прошел митинг «против китайской экспансии», участие в котором приняли свыше 200 человек.

Митингующие потребовали от властей ввести мораторий на предоставление китайцам гражданства Киргизии, отчитаться о целесообразности ранее полученных у Китая кредитов, а также вернуть в паспорт графу «национальность» и запретить иностранцам жениться на киргизках.

20 декабря 2018 года аналогичная акция протеста, организованная сторонниками националистического объединения «Кырк чоро» состоялась возле посольства Китая в Бишкеке.