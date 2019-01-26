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Фермерам центрального Вьетнама платят 0,1$ за каждую пойманную крысу

Общество

Таким образом местные власти пытаются спасти урожаи риса

Фермерам центрального Вьетнама платят 0,1$ за каждую пойманную крысу
Gellinger
Крыса

Ханой, 26 января 2019, 12:07 — REGNUM  Фермерам коммуны Дайчать провинции Куангбинь в центральном Вьетнаме платят за пойманных и убитых крыс, сообщает издание VNExpress. Таким образом местные власти борются с вредными грызунами, наносящими серьезный урон сельскому хозяйству.

Крысы роют себе норы на рисовых полях и питаются рисовыми зернами, чем существенно снижают урожаи. За каждую пойманную крысу фермерам будут выплачивать от двух до трех тысяч донгов ($0,09−0,13).

В борьбе с вредителем фермеры использует различные методы, такие как ловушки, выкапывание и выкуривание крыс из нор. За два первых дня работы программы сельским жителям удалось поймать свыше десяти тысяч крыс.

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Зарубежная хроника
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