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В Токио в преддверии интронизации императора прошел парад конной гвардии

Общество

В центре Токио прошел парад Императорской гвардии

Токио, 26 января 2019, 10:51 — REGNUM  25 января в столичном центральном саду Хигаси (восточном саду Императорского Дворца) прошло ежегодное конное шествие 250 членов штаба Императорской гвардии Японии. Парад был приурочен к восхождению на престол наследного принца Нарухито после отречения императора Акихито.

По сообщению японской новостной газеты «Асахи Симбун», шествие также знаменует начало нового года.

«У нас особая миссия, и мы преисполнены чувством гордости за то, что нам выпала честь принять участие в исторических событиях и лицезреть восшествие на престол нового императора. Как члены штаба Императорской гвардии мы должны работать в едином порыве, выполняя миссию охраны», — сказал генерал Масао Усидзима, глава гвардейского штаба.

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Зарубежная хроника
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