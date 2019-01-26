В Токио в преддверии интронизации императора прошел парад конной гвардии

Токио, , 10:51 — REGNUM 25 января в столичном центральном саду Хигаси (восточном саду Императорского Дворца) прошло ежегодное конное шествие 250 членов штаба Императорской гвардии Японии. Парад был приурочен к восхождению на престол наследного принца Нарухито после отречения императора Акихито.

По сообщению японской новостной газеты «Асахи Симбун», шествие также знаменует начало нового года.

«У нас особая миссия, и мы преисполнены чувством гордости за то, что нам выпала честь принять участие в исторических событиях и лицезреть восшествие на престол нового императора. Как члены штаба Императорской гвардии мы должны работать в едином порыве, выполняя миссию охраны», — сказал генерал Масао Усидзима, глава гвардейского штаба.