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В Mitsubishi и Panasonic свернули стажировки для иностранцев из-за скандала

Общество

Министерства юстиции и труда Японии отменили программы обучения технических специалистов в Mitsubishi и Panasonic

Токио, 26 января 2019, 11:17 — REGNUM  25 января Министерство юстиции и Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии свернули обучение технических стажеров в японских компаниях Mitsubishi и Panasonic после того, как узнали, что они работают не по направлению.

По сообщению японской новостной газеты «Майнити Симбун», Министерство юстиции также сообщило, что на заводе Mitsubishi, в префектуре Айти, 28 филиппинских специалистов-стажеров собирали детали и кузова автомобилей, в то время, как их программа обучения в Японии была направлена на изучение сварочных работ. Нарушения были выявлены Организацией технического обучения иностранных специалистов.

Компания Panasonic, в свою очередь, принуждала иностранного стажера работать сверхурочно на заводе Тонами и была вынуждена выплатить ему компенсацию в размере 3000 долларов. Теперь эти компании не смогут принимать иностранцев в течение пяти лет, сообщило Министерство юстиции.

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Зарубежная хроника
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