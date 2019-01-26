В Mitsubishi и Panasonic свернули стажировки для иностранцев из-за скандала

Токио, , 11:17 — REGNUM 25 января Министерство юстиции и Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии свернули обучение технических стажеров в японских компаниях Mitsubishi и Panasonic после того, как узнали, что они работают не по направлению.

По сообщению японской новостной газеты «Майнити Симбун», Министерство юстиции также сообщило, что на заводе Mitsubishi, в префектуре Айти, 28 филиппинских специалистов-стажеров собирали детали и кузова автомобилей, в то время, как их программа обучения в Японии была направлена на изучение сварочных работ. Нарушения были выявлены Организацией технического обучения иностранных специалистов.

Компания Panasonic, в свою очередь, принуждала иностранного стажера работать сверхурочно на заводе Тонами и была вынуждена выплатить ему компенсацию в размере 3000 долларов. Теперь эти компании не смогут принимать иностранцев в течение пяти лет, сообщило Министерство юстиции.