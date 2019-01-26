СМИ: Израильтяне выбирают Нетаньяху несмотря на коррупционные скандалы

Иерусалим, , 11:32 — REGNUM Больше половины израильтян выступают за публикацию итогов расследования в отношении действующего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху до выборов. Однако несмотря на возможное обвинение в отношении Нетаньяху партия главы правительства «Ликуд» продолжает получать поддержку избирателей. К такому выводу пришла израильская телерадиокомпания Kan, которая провела опрос граждан страны, опубликованный 24 января.

В ходе опроса респонденты ответили на целый ряд вопросов, касающихся предстоящих парламентских выборов. Согласно результатам опроса, если бы выборы в Кнессет состоялись на этой неделе, партия Биньямина Нетаньяху «Ликуд» возглавила бы список, получив 31 место.

В два раза меньше — 15 мест — получила бы центристская партия «Хосен ле-Исраэль» во главе с генералом Бени Ганцем. Стоит отметить, что предстоящие выборы станут для партии Ганца дебютом.

На третьем месте оказался бы некогда главный противник «Ликуда» — рабочая партия «Авода».

Предполагается, что в общей сложности в Кнессет 21-го созыва могут войти 14 партий.