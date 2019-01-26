Дело о еврейском терроре: подростка обвиняют в убийстве арабки

Иерусалим, , 11:15 — REGNUM Служба общей безопасности Израиля (ШАБАК) вынесла обвинительное заключение по делу о еврейском терроре. Как сообщает израильское информационное агентство Ynet, в убийстве палестинки обвиняется 16-летний еврейский подросток.

Согласно материалам следствия, юноша кинул камень в проезжавшую по шоссе №60 машину с палестинским регистрационным номером. Камень попал в салон машины, нанеся жительнице Палестинской Автономии (ПА) Аише Раби травмы, несовместимые с жизнью. В результате полученных увечий пострадавшая скончалась. ШАБАК назвал действия подростка «террористическим актом во всех отношениях», предъявив юноше обвинение в непредумышленном убийстве, а также в умышленном саботаже транспортного средства с элементами террора.

Кроме того, в Службе общей безопасности Израиля заявили о попытках третьих лиц оправдать действия подростка в ходе расследования данного дела. По мнению руководства ШАБАК, попытки делигитимизации деятельности Службы «очень серьезны и могут навязать подросткам ошибочное мнение о безнаказанности подобных поступков».