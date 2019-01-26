В Косово будут бороться с криминалом конфискацией имущества

Приштина, , 10:32 — REGNUM 25 января министр юстиции Косово Абелярд Тахири совместно со специальным представителем ЕС в Косово Натальей Апостоловой и генеральным прокурором Александром Люмези открыл семинар, посвященный обсуждению нового закона «О расширенных компетенциях по конфискации богатств, приобретенных преступным путем», введение которого должно состояться в рамках плана «Правосудие 2020».

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Тахири подчеркнул, что конфискация богатств, полученных преступным путем, являлась одним из слабых мест косовского законодательства, что отмечалось уже в трех отчетах Еврокомиссии.

«Я считаю, что лучшим способом уменьшить влияние преступных группировок, как в политике и бизнесе, так и в целом, будет конфискация их богатств. Я убежден, что теперь эти группы ослабнут и государство восторжествует над ними», — заявил Тахири.

Согласно новому закону «О расширенных компетенциях» увеличилось число уголовных преступлений, совершение которых будет наказываться конфискацией имущества: она будет распространяться не только на обвиняемого, но и на третьи стороны, если они не являются покупателями данного имущества. Также создается пропорциональная система распределения бремени доказательства. По закону, прокурор должен доказать, что имущество или средства, вынесенные на верификацию, принадлежит обвиняемому, а обвиняемый должен доказать, что данное имущество или средства были получены им законным путем. В случае отсутствия доказательств законности приобретения имущества, оно конфискуется судом.