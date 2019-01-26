Жена бросила Джорджа Клуни и забрала с собой детей

Вашингтон, , 04:58 — REGNUM Голливудского актера Джорджа Клуни бросила жена Амаль и забрала у него детей, сообщает Radar Online.

Сообщается, что Амаль ушла из дома с детьми после ссоры с супругом. Друзья и знакомые голливудского актера предполагают, что эта ссора может привести к разводу. Подробности ссоры неизвестны, однако, как отмечают друзья Клуни, актер делает все возможное, чтобы вернуть жену домой.

Напомним, 57-летний Джордж Клуни в молодости пережил неудачный брак и долгое время после этого оставался холостяком. Снова женился он лишь в 2014 году. В браке у них родились двое детей — сын Александр и дочь Элла. В настоящее время жена Клуни забрала их в родовое поместье в Италии. Сам Клуни остался в своем доме в Великобритании.