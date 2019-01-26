В американском национальном парке аллигаторы вмерзли в лёд

Вашингтон, , 04:11 — REGNUM Аллигаторы, зимующие в водоёмах национального парка Shallote River Swamp Park в американском штате Северная Каролина, вмерзли в лёд, сообщает газета The Charlotte Observer.

На сайте опубликованы кадры, где отчетливо видно торчащий нос рептилии над поверхностью замерзшей воды.

https://twitter.com/theobserver/status/1088189631638790144

«Все наши аллигаторы сейчас во льду. Восемнадцать американских аллигаторов оказались предусмотрительными и высунули свои носы над поверхностью льда», — заявил менеджер национального парка Джордж Говард.

Он добавил, что первый случай, когда было замечено подобное поведение рептилий, был в прошлом году. По словам экспертов, такой вариант адаптации к холодам опровергает теорию, что во время холодов аллигаторы мигрируют на юг.

Отмечается, что при замерзании аллигаторы впадают в особое состояние, схожее с состоянием спячки у земноводных. Говард подчеркнул, что в прошлом году во время заморозков ни один аллигатор не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, престарелому жителю американского штата Пенсильвания аллигатор помогает бороться с депрессией. По словам владельца, аллигатор Уолли любит обниматься и употреблять в пищу куриные крылышки.

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