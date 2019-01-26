Минобороны РФ показало немецкие трофеи для ступеней Главного храма ВС РФ

Москва, , 03:15 — REGNUM Министерство обороны России представило трофейное оружие вермахта времен Великой Отечественной войны, из которого будут изготовлены ступени Главного храма Вооруженных сил РФ. Видео с трофейным немецким оружием представил телеканал «Звезда».

На видео военнослужащие представили ящики с трофейным оружием. В них находились пистолеты Walther P38, Luger P08 (также известный как Parabellum) и пулеметы MG42.

Как отметил представитель Минобороны РФ, оружие до сих пор частично находится в заводской смазке. Это оружие пойдет на переплавку, после чего из металла будут изготовлены ступени Главного храма ВС РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 декабря 2018 года официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что при строительстве главного храма Вооруженных сил России будет использоваться сталь переплавленного немецкого трофейного оружия, а также боеприпасов, фрагментов артиллерийского и бронетанкового вооружения.

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