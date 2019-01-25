В центре Петербурга погасили свет и зажгли свечи в память о блокаде

Санкт-Петербург, , 22:27 — REGNUM Акция «Свеча памяти», посвященная 75-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, состоялась вечером 25 января на Невском проспекте, у дома №39 и на площади перед Аничковым дворцом.

Здесь работает Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных — его воспитанники, петербургские школьники, подготовили и представили литературно-музыкальную композицию, посвященную работе радио в блокадном Ленинграде.

Радио было единственным источником информации о происходящем на фронте и в стране, когда в Ленинграде из-за нехватки бумаги перестали выходить газеты, а письма с «большой земли» не могли прорваться сквозь вражеское кольцо.

Ленинградцы старались не выключать радио, но иногда оно целыми днями молчало — в городе не хватало электричества даже на радиотрансляцию. Но когда работало — город слушал сводки, музыку, слова поэтов и верил, что победа придёт.

На стенах зданий перед Аничковым дворцом сегодня был спроецирован видеоряд с кадрами фильма «Читаем Блокадную книгу» Александра Сокурова, в небо устремились лучи прожекторов — как у батарей МПВО в военные годы.

Когда была объявлена минута молчания, на территории вокруг Аничкова дворца погасили свет и зажгли памятные свечи.

Затем участники акции возложили гирлянды и цветы к месту на реке Фонтанке, где в зимние месяцы жители блокадного города брали из проруби воду.

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