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В центре Петербурга погасили свет и зажгли свечи в память о блокаде

Общество

Акцию подготовили и провели петербургские школьники

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В центре Петербурга погасили свет и зажгли свечи в память о блокаде
Дарья Драй © ИА REGNUM
Акция Свеча памяти , приуроченная к 75-летию освобождения Ленинграда от блокады

Санкт-Петербург, 25 января 2019, 22:27 — REGNUM  Акция «Свеча памяти», посвященная 75-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, состоялась вечером 25 января на Невском проспекте, у дома №39 и на площади перед Аничковым дворцом.

Здесь работает Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных — его воспитанники, петербургские школьники, подготовили и представили литературно-музыкальную композицию, посвященную работе радио в блокадном Ленинграде.

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Выступление участников
Дарья Драй © ИА REGNUM
Выступление участников
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Акция Свеча памяти , приуроченная к 75-летию освобождения Ленинграда от блокады
Дарья Драй © ИА REGNUM
Акция Свеча памяти , приуроченная к 75-летию освобождения Ленинграда от блокады

Радио было единственным источником информации о происходящем на фронте и в стране, когда в Ленинграде из-за нехватки бумаги перестали выходить газеты, а письма с «большой земли» не могли прорваться сквозь вражеское кольцо.

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Акция Свеча памяти , приуроченная к 75-летию освобождения Ленинграда от блокады
Дарья Драй © ИА REGNUM
Акция Свеча памяти , приуроченная к 75-летию освобождения Ленинграда от блокады
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Выступление участников
Дарья Драй © ИА REGNUM
Выступление участников

Ленинградцы старались не выключать радио, но иногда оно целыми днями молчало — в городе не хватало электричества даже на радиотрансляцию. Но когда работало — город слушал сводки, музыку, слова поэтов и верил, что победа придёт.

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Акция Свеча памяти , приуроченная к 75-летию освобождения Ленинграда от блокады
Дарья Драй © ИА REGNUM
Акция Свеча памяти , приуроченная к 75-летию освобождения Ленинграда от блокады

На стенах зданий перед Аничковым дворцом сегодня был спроецирован видеоряд с кадрами фильма «Читаем Блокадную книгу» Александра Сокурова, в небо устремились лучи прожекторов — как у батарей МПВО в военные годы.

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Акция Свеча памяти , приуроченная к 75-летию освобождения Ленинграда от блокады
Дарья Драй © ИА REGNUM
Акция Свеча памяти , приуроченная к 75-летию освобождения Ленинграда от блокады
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Акция Свеча памяти , приуроченная к 75-летию освобождения Ленинграда от блокады
Дарья Драй © ИА REGNUM
Акция Свеча памяти , приуроченная к 75-летию освобождения Ленинграда от блокады

Когда была объявлена минута молчания, на территории вокруг Аничкова дворца погасили свет и зажгли памятные свечи.

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Участники акции Свеча памяти возлагают цветы памятному знаку Блокадная прорубь
Дарья Драй © ИА REGNUM
Участники акции Свеча памяти возлагают цветы памятному знаку Блокадная прорубь
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Участники акции Свеча памяти возлагают цветы памятному знаку Блокадная прорубь
Дарья Драй © ИА REGNUM
Участники акции Свеча памяти возлагают цветы памятному знаку Блокадная прорубь

Затем участники акции возложили гирлянды и цветы к месту на реке Фонтанке, где в зимние месяцы жители блокадного города брали из проруби воду.

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Участники акции Свеча памяти возлагают цветы памятному знаку Блокадная прорубь
Дарья Драй © ИА REGNUM
Участники акции Свеча памяти возлагают цветы памятному знаку Блокадная прорубь

Смотрите галерею к статье

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге воссоздали блокадный Ленинград в масштабе целой улицы

regnum author Дарья Драй
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