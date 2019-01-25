Жертвами взрыва нефтепровода в мексиканском штате Идальго стали 109 человек

Мехико, , 21:21 — REGNUM Число погибших в результате взрыва на нефтепроводе Pemex в мексиканском штате Идальго достигло 109 человек, 25 января передает агентство Reuters.

По словам министра здравоохранения Мексики Хорхе Алькосера, за три последних дня в больницах штата скончались более десятка раненых взрывом 18 января, которые находились в критическом состоянии. Ещё 40 пострадавших находятся в больницах.

Как сообщало ИА REGNUM, нефтепровод в муниципалитете Тлауэлильпан в штате Идальго в Мексике взорвался из-за возгорания на одной из нелегальных врезок для кражи горючего.

Читайте также: Число жертв взрыва трубопровода в Мексике возросло до 107