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В Екатеринбурге сняты ограничения для детей, не привитых от кори и гриппа

Общество

Ранее детям, не имеющим прививок, с 23 января запретили посещать школы и детские сады

В Екатеринбурге сняты ограничения для детей, не привитых от кори и гриппа
NIAID
Вакцинация

Екатеринбург, 25 января 2019, 20:56 — REGNUM  В детских садах и школах Екатеринбурга отменены ограничения для тех детей, у которых нет прививок от гриппа и кори. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

Соответствующее решение приняло руководство городского департамента образования. Этому предшествовало совещание с представителями Роспотребнадзора и прокуратуры. С 26 января дети без прививок снова смогут свободно посещать школы и детсады.

Вместе с тем родителям не рекомендуется отпускать детей в школы и детсады, если у них есть признаки ОРВИ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ограничения были введены с 23 января. Поводом к этому стал рост числа заболевших ОРВИ. По данным эпидемиологов, следующая неделя станет пиковой по заболеваемости, потом начнётся спад.

Ранее читайте: В Екатеринбурге не привитым от кори детям запретят ходить в детсады и школы

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Грипп, ОРЗ
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