Пятница, 25 Января 2019 года
20:18:36 МСК

Почти половина итальянских подростков играет в азартные игры

Общество

Главные мотивы вовлечения в азартные игры — любопытство и желание развлечься

Почти половина итальянских подростков играет в азартные игры
Густав Иглер. Игра в карты (фрагмент)

Рим, 25 января 2019, 19:35 — REGNUM  48% граждан Италии в возрасте от 14 до 19 лет знакомы с азартными играми, а 46% играют по крайней мере раз в год, сообщает Il Sole 24 Ore в пятницу, 25 января, со ссылкой на исследование Болонского университета и компании Unipol.

Главными мотивами вовлечения в азартные игры, по словам респондентов, было их любопытство (26%), желание развлечься (23%) или случайность (20%). При этом 75% из числа тех, кто играет, заявили, что тратят на это развлечение не более 3 евро в неделю.

Летом 2018 года правительство Италии в соответствии с предвыборными обещаниями победивших партий запретило рекламу азартных игр. Позже было принято решение о том, что на лотерейных купонах по аналогии с пачками сигарет должна будет размещаться надпись «Вредно для здоровья».

Читайте также: «Вредно для здоровья»: в Италии азартные игры приравняли к сигаретам

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить