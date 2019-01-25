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Сальвини официально призвал Нидерланды принять у себя корабль с мигрантами

Общество

Корабль Sea Watch ходит под флагом Нидерландов

Сальвини официально призвал Нидерланды принять у себя корабль с мигрантами
Иван Шилов © ИА REGNUM
Беженцы в море

Рим, 25 января 2019, 19:27 — REGNUM  Вице-премьер Италии, глава МВД Маттео Сальвини направил официальное письмо руководству Нидерландов и призвал принять у себя корабль Sea Watch с нелегальными мигрантами, сообщил Сальвини на своей странице в Twitter в пятницу, 25 января.

В документе отмечается, что корабль с 47 мигрантами на борту, в настоящее время находящийся в территориальных водах Италии, ходит под флагом Нидерландов. В порты Италии он впущен не будет. Сальвини от имени правительства страны призвал нидерландских коллег оперативно организовать перемещение судна.

Новое правительство Италии с июня 2018 года в соответствии со своими предвыборными обещаниями начало ограничивать приток в страну нелегальных мигрантов, в частности запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят таких мигрантов. По итогам 2018 года поток нелегальных мигрантов в Италию сократился на 80%.

Подавляющее большинство приезжающих являются не беженцами от войны, потому что в их странах нет никаких войн, а экономическими мигрантами, отмечают в правительстве. Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях. Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, подчеркивают в правительстве.

Осенью 2018 года в Италии был принят декрет о безопасности и миграции, сокращающий расходы правительства на мигрантов и упрощающий их высылку из страны.

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