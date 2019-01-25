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Министр образования Италии не поддержал полный запрет смартфонов в школах

Общество

Марко Буссетти предлагает ограничить неучебное использование гаджетов

Рим, 25 января 2019, 19:20 — REGNUM  Министр образования Италии Марко Буссетти не поддерживает идею полного запрета мобильных телефонов и смартфонов в школах, передает Tg Com 24 в пятницу, 25 января.

По словам министра, смартфоны используются в образовательном процессе, задачей является ограничить их использование с иными целями во время уроков.

Ранее с инициативой о запрете смартфонов в школах выступили представители партий «Лига» и «Вперед, Италия».

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Зарубежная хроника
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