В Воронеже вспомнили защитников города от нацистов

Воронеж, , 18:44 — REGNUM 76-ю годовщина освобождения Воронежа от немецко-фашистских захватчиков отмечается сегодня, 25 января. На площади Победы в этот день состоялась церемония возложения венков к могиле Неизвестного солдата, сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

Колонну официальных делегаций возглавил губернатор Александр Гусев. В церемонии приняли участие представители правительства Воронежской области, администрации города Воронежа, делегации ветеранских и общественных организаций, силовых и правоохранительных структур. Участники мероприятия возложили венки и цветы к памятнику. В ходе церемонии рота почетного караула у Вечного огня произвела оружейный залп, прозвучал Государственный гимн Российской Федерации. Завершилась церемония прохождением торжественным маршем роты почетного караула.

Также состоялось традиционное в этот день возложение венков к памятнику генералу, дважды Герою Советского Союза Ивану Черняховскому, руководившему операцией по освобождению Воронежа.

Правобережная часть Воронежа была оккупирована врагом 7 июля 1942 года по 25 января 1943 года — в течение 212 дней и ночей. Все это время велись бои за город: Воронеж был разделен линией фронта на две части. Левый берег остался в руках советских войск, фашисты также не смогли одолеть и северо-восточную часть Воронежа в районе СХИ. Упорные бои шли в парке культуры в Березовой роще. Решающая битва за Воронеж была проведена в рамках Воронежско-Касторненской наступательной операции. В 11:00 25 января 1943 года правобережная часть города была полностью очищена от оккупантов.