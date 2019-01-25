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В Челябинской области после смерти девочки в больнице возбудили дело

Общество

Подозревают причинение смерти по неосторожности

В Челябинской области после смерти девочки в больнице возбудили дело
Иллюстрация: Sledcom.ru
Следственный комитет

Копейск, Челябинская область, 25 января 2019, 18:13 — REGNUM  В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту гибели в больнице Копейска 9-летней девочки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном управлении СКР.

Трагедия произошла 2 января. Родители ребёнка обратились с заявлением в правоохранительные органы. Они заявили, что девочку с октября 2018 года лечили от ротавирусной инфекции и затем от гастрита. Но умерла она от опухоли и отёка мозга.

Органы СКР начали доследственную проверку. А теперь официально объявлено о возбуждении уголовного дела. Следователи подозревают причинение девочки смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения медиками своих обязанностей.

Подозреваемых пока нет. Точные причины смерти девочки установит судебно-медицинская экспертиза.

Читайте ранее в этом сюжете: Девятилетняя девочка умерла в больнице в Челябинской области

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