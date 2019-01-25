СКР проверит, почему 103-летняя жительница Кубани осталась без жилья

Краснодар, , 18:06 — REGNUM Следственное управление Следственного комитету по Краснодарскому краю начало доследственную проверку по информации о нарушении прав 103-летней пенсионерки — вдовы участника Великой Отечественной войны. Как сообщало ранее ИА REGNUM, женщина с 2016 года стоит в очереди на благоустроенное жилье, а пока вынуждена проживать в доме у внучки, где нет элементарных удобств.

«Следственными органами СК России по Краснодарскому краю по данному факту незамедлительно организовано проведение доследственной проверки. Руководитель следственного управления Вадим Бугаенко поручил подчиненным дать всестороннюю юридическую оценку всем обстоятельствам, изложенным в публикации, и установить полную картину произошедшего. Ход проверки поставлен на контроль в следственном управлении по краю. По результатам будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Добавим, что власти Апшеронского района, где проживает женщина, объяснили ситуацию тем, что жилье предоставляется в рамках федеральной программы, а распоряжается дотациями краевое ведомство. Сама женщина в списке на жилье в районе — вторая.

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