Липчанин проведёт в тюрьме 16 лет за жестокое убийство двухлетнего ребёнка

Липецк, , 17:49 — REGNUM Липецкий областной суд приговорил к 16 годам лишения свободы мужчину, который убил двухлетнего ребёнка своей сожительницы. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Трагедия произошла в октябре 2017 года. Мужчина избивал ребёнка в течение нескольких дней. В больницу ребёнка в бессознательном состоянии 30 октября доставила бригада скорой помощи. Несмотря на усилия медиков, в больнице он скончался.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего, совершённое с особой жестокостью». Обвиняемого арестовали. После завершения расследования и утверждения обвинительного заключения дело было передано в суд, где коллегия присяжных заседателей вынесла подсудимому обвинительный вердикт.

Липецкий областной суд 25 января назначил преступнику наказание в виде 16 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.