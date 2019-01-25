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Липчанин проведёт в тюрьме 16 лет за жестокое убийство двухлетнего ребёнка

Общество

Ребёнок умер после побоев, длившихся несколько дней

Липецк, 25 января 2019, 17:49 — REGNUM  Липецкий областной суд приговорил к 16 годам лишения свободы мужчину, который убил двухлетнего ребёнка своей сожительницы. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Трагедия произошла в октябре 2017 года. Мужчина избивал ребёнка в течение нескольких дней. В больницу ребёнка в бессознательном состоянии 30 октября доставила бригада скорой помощи. Несмотря на усилия медиков, в больнице он скончался.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего, совершённое с особой жестокостью». Обвиняемого арестовали. После завершения расследования и утверждения обвинительного заключения дело было передано в суд, где коллегия присяжных заседателей вынесла подсудимому обвинительный вердикт.

Липецкий областной суд 25 января назначил преступнику наказание в виде 16 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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Убийства и жестокое обращение с детьми
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