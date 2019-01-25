Власти Италии вызовут посла Нидерландов и предложат забрать мигрантов

Рим, , 17:40 — REGNUM Вице-премьеры Италии Маттео Сальвини и Луиджи Ди Майо считают, что нелегальными мигрантами с корабля Sea Watch должны заняться Нидерланды, потому что судно ходит именно под их флагом, передает La Repubblica в пятницу, 25 января.

Руководители государства рассматривают возможность вызова посла Нидерландов в МИД, где ему будет сделано соответствующее предложение.

Корабль с 47 мигрантами на борту находится в территориальных водах Италии. Сальвини ранее заявил, что власти не будут делать исключение и впускать корабль в свои порты. Одновременно с этим мэр Неаполя Луиджи Де Маджистрис сказал, что городские власти могут открыть кораблю доступ в порт, потому что никакого формального запрета МВД по этому вопросу нет.

Новое правительство Италии с июня 2018 года в соответствии со своими предвыборными обещаниями начало ограничивать приток в страну нелегальных мигрантов, в частности запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят таких мигрантов. По итогам 2018 года поток нелегальных мигрантов в Италию сократился на 80%.

Подавляющее большинство приезжающих являются не беженцами от войны, потому что в их странах нет никаких войн, а экономическими мигрантами, отмечают в правительстве. Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях. Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, подчеркивают в правительстве.

Осенью 2018 года в Италии был принят декрет о безопасности и миграции, сокращающий расходы правительства на мигрантов и упрощающий их высылку из страны.

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