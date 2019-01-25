Каждый четвертый житель Италии не пользуется интернетом

Рим, , 17:34 — REGNUM 26% жителей Италии не пользуются интернетом регулярно, сообщает в пятницу, 25 января, информагентство ANSA со ссылкой на официальные данные статистики Евросоюза.

57% граждан используют электронную почту, 52% используют интернет для просмотра видео, 46% регулярно пользуются социальными сетями.

В среднем в Европе уровень «невовлеченности» в интернет составляет 15%. Италия занимает четвертое место с конца по количеству регулярных пользователей интернета после Болгарии, Румынии и Греции.

Наибольшая доля регулярных пользователей интернета — в Дании (98%), Люксембурге (97%) и Нидерландах (95%).