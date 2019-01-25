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Мэрия Ярославля решила не экономить на конкурсе «Человек труда»

Общество

Проект решения отзван

Мэрия Ярославля решила не экономить на конкурсе «Человек труда»
Иллюстрация: City-yaroslavl.ru
Награждение победителей конкурса «Человек труда»

Ярославль, 25 января 2019, 17:25 — REGNUM  25 января мэрия Ярославля отозвала из муниципалитета проект решения, отменяющего денежные премии победителям конкурса «Человек труда — сила, надежда и доблесть Ярославля». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, городские власти предложили отказаться от выплат в 2000 рублей победителям второго этапа конкурса и 4000 рублей — третьего.

Такие планы вызвали резко негативную реакцию общественности. В итоге проект было решено отозвать. Теперь мэрии придется вносить изменения в бюджет, чтобы предусмотреть деньги на выплату премии — около 400 тысяч рублей.

Конкурс «Человек труда — сила, надежда и доблесть Ярославля» проводится с 2003 года, его победителями становятся лучшие люди на предприятиях и в учреждениях социальной сферы, не являющихся их руководителями.

Читайте ранее в этом сюжете: Почетный ярославец об отмене премий людям труда: отнимают жалкие крохи!

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Региональные и муниципальные бюджеты — 2019
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