Мэрия Ярославля решила не экономить на конкурсе «Человек труда»

Ярославль, , 17:25 — REGNUM 25 января мэрия Ярославля отозвала из муниципалитета проект решения, отменяющего денежные премии победителям конкурса «Человек труда — сила, надежда и доблесть Ярославля». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, городские власти предложили отказаться от выплат в 2000 рублей победителям второго этапа конкурса и 4000 рублей — третьего.

Такие планы вызвали резко негативную реакцию общественности. В итоге проект было решено отозвать. Теперь мэрии придется вносить изменения в бюджет, чтобы предусмотреть деньги на выплату премии — около 400 тысяч рублей.

Конкурс «Человек труда — сила, надежда и доблесть Ярославля» проводится с 2003 года, его победителями становятся лучшие люди на предприятиях и в учреждениях социальной сферы, не являющихся их руководителями.

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