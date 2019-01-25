Снятие блокады Ленинграда в документах: советский подвиг и наше настоящее

Санкт-Петербург, , 17:15 — REGNUM Документы о блокаде Ленинграда подтверждают, что советская держава и советский народ — это не выдумка, не «эксперимент» и не «проект», а наша история, которой следует продолжаться и в нашем настоящем, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 25 января, комментируя публикацию министерством обороны новых документов.

Как сообщалось ранее, в министерстве приурочили публикацию документов к 75-й годовщине снятия блокады Ленинграда. Среди опубликованного — детали некоторых спецопераций (в том числе боевых операций подводных лодок на Ладожском озере для обеспечения функционирования Дороги жизни), подлинник приказа о прорыве блокады, документы, связанные со строительством Дороги жизни.

«Новые документы о Великой Отечественной войне — это всегда что-то, от чего сжимается сердце и слезы наворачиваются на глаза. Это слезы печали и гнева, слёзы гордости, нашей благодарности поколениям победителей.

Мы благодарны им за освобождение великого Ленинграда из фашистской блокады, за Победу 1945 года, но не только за это. Документы, свидетельствующие об их подвиге, — это ещё одно важное подтверждение того, что Советская держава, Советский народ — не выдумка, не «эксперимент» и не «проект». Это, к счастью, наша история, и в той мере, в которой мы чтим её, — наше настоящее, часть нашей сегодняшней жизни. Можем ли мы позволять клеветникам порочить её?

Подвиг отцов — как маяк: он и сам по себе будет светить, но если ты пойдёшь по указанному им курсу, твой путь сложится так, как надо.

Прикоснёмся благоговейно к этим страницам, и они дадут нам новые силы для борьбы за то, чтобы жизнь в нашей стране сегодня была достойной принесённых за неё жертв», — отметил Михаил Демурин.