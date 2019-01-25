В Кузбассе открыта горячая линия по вопросам питания в школах

Кемерово, , 17:10 — REGNUM Проверка всех учебных заведений по вопросам питания школьников проводится в Кузбассе, также начала работу «горячая линия», сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области в пятницу.

«В Кузбассе проходят проверки учебных заведений. Составлен график обследования всех школ региона. Проверяют организацию школьного питания учеников. Кроме того, открыта «горячая линия» сразу по двум телефонам. Специалистам можно сообщить о затруднениях конкретного ребенка, связанных с организацией питания в школе. Обращения будут зафиксированы, вопросы будут решаться адресно, каждый случай будет рассматриваться отдельно», — говорится в релизе.

К участию в проверках приглашаются члены родительских комитетов и неравнодушные жители региона.

Напомним, детский омбудсмен Кемеровской области Дмитрий Кислицын рассказал о голодных обмороках детей в школах и социальном расслоении учеников.

«Одни дети у нас идут на обед в школах, а другие сидят в классах и не обедают. Участились случаи падения детей в голодные обмороки, что заставляет тревожиться. У родителей нет денег, чтобы покормить ребенка с утра, а тем более дать ему на обед те самые 50 рублей, которые ребенок должен платить за обеды. Эти случаи не единичные, сначала был один ребенок, теперь покатился целый ком», — цитирует слова Дмитрия Кислицына Интерфакс — Сибирь.

По его утверждению, такая ситуация наблюдается с учениками сельских школ и детьми, которых привозят в школы из поселков.

После этого пресс-служба ОНФ сообщила, что комиссия, созданная для расследования информации о голодных обмороках детей в школах Кемеровской области, не подтвердила таких фактов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ситуация вокруг заявления о том, что в школах Кемеровской области дети падают в голодные обмороки обрастает всё новыми подробностями, но от этого не становится понятнее. После того, как уполномоченный по правам ребенка в регионе Дмитрий Кислицын сказал, дословно, что «дети из малообеспеченных семей, проживающие в отдалённых посёлках, очень часто не завтракают и не обедают, потому что денег нет», и потому падают в голодные обмороки, губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв поручил работникам администрации проверить образовательные учреждения на наличие подобных фактов. Была создана специальная комиссия, которая уже побывала в нескольких школах региона, но не нашла подтверждения словам детского омбудсмена.

Озвученную Дмитрием Кислицыным информацию проверяет областной СК и прокуратура.

Читайте ранее на эту тему: «Ложечки нашлись, но осадочек остался»: о голодных обмороках в Кузбассе