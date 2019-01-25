Курскому полицейскому вынесли приговор за мошенничество и подлог

Щигры, Курская область, , 16:52 — REGNUM В Курской области 36-летнему инспектору дорожно-патрульной службы ГИБДД МО МВД России «Щигровский» вынесен приговор за мошенничество в сфере страхования и служебный подлог. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Курской области.

Следствием и судом установлено, что в январе 2017 года инспектор на время взял у своей знакомой автомобиль, который через полгода она потребовала вернуть. За это время осуждённый успел поцарапать и повредить автомобиль, а деньги на ремонт он решил потребовать со страховой компании. Для этого мужчина оформил официальные документы с ложными сведениями якобы произошедшем о дорожно-транспортном происшествии и отдал их своей знакомой, чтобы она получила компенсацию.

Ремонт автомобиля обошёлся в 28,5 тыс. рублей. Страховая компания обратилась в отдел собственной безопасности УМВД России по Курской области. Тогда в ходе проверки выяснилось, что машина пострадала не в ДТП.

Сотрудника полиции оштрафовали на 120 тысяч рублей и лишили права в течение полутора лет занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления.