«Вегетарианцев ты не уважаешь»: соцсети требуют вернуть веджи-твитсер в KFC

Москва, , 16:55 — REGNUM В Twitter обратили внимание на то, что из меню сети ресторанов быстрого питания KFC пропал веджи-твистер. Пользователи оставляют гневные сообщения в адрес компании и даже грозятся «свергнуть режим», пытаясь вернуть блюдо в меню.

Представители KFC объяснили, что убрали вегетарианский твистер из-за низкого спроса. Они уточнили, что меню корректируется в зависимости от вкусовых предпочтений гостей и рейтингов продаж.

https://twitter.com/kfcrussia/status/1088742021148364800

https://twitter.com/M_Morozova/status/1087768571361529856

Узнав, что блюдо вряд ли вернется в меню сети, многие юзеры признались, что больше не пойдут в KFC. Другие же в надежде на лучший исход в шутку предложили более действенные способы.

https://twitter.com/DarinaLukutina/status/1088742901662797824

https://twitter.com/kulakovakate/status/1088666466696736768

Впрочем, немало пользователей впервые узнали о веджи-твистере именно из-за ажиотажа в социальных сетях.

https://twitter.com/verschroben_/status/1088763825816567808

Ранее сервис «Яндекс.Деньги» провел исследование, в ходе которого выяснил, что в 2018 году жители России стали вдове чаще посещать заведения быстрого питания. При этом, согласно данным исследовательского холдинга «Ромир», чаще всего российские любители фастфуда посещают рестораны McDonalds. На втором месте находится сеть KFC, на третьем — Burger King.

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