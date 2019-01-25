Студенческий актив – это кадровый потенциал Тверской области: Руденя

Тверь, , 16:24 — REGNUM Проекты по развитию Тверской области представили студенты местных вузов главе региона Игорю Рудене на встрече 25 января, в День российского студенчества, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства. На встречу с губернатором пригласили членов молодёжного правительства Тверской области и представителей студенческих советов высших и средне-специальных учебных заведений.

«Представители молодёжного правительства области, а также студенческих советов — это наша опора в работе с молодёжью, и кадровый потенциал Верхневолжья. Сегодня для региона важна ваша вовлечённость в реализацию масштабных задач, которые определил президент России Владимир Путин в Стратегии развития нашей страны до 2024-го года», — отметил Игорь Руденя.

Губернатор отметил, что молодые активные люди — представители молодежного правительства, общественных объединений — могут внести существенный вклад в решение задач по модернизации систем здравоохранения и образования, созданию современной городской среды, дорожной, коммунальной и социальной инфраструктуры, развитию цифровой экономики, малого и среднего бизнеса. А то, что в регионе достаточно талантливых и энергичных молодых людей, наглядно показал Год добровольца: Тверская область по числу этого движения вышла на первое место в ЦФО. Например, волонтеры активно участвовали в процессе перехода Тверской области — первой в стране — на цифровое телевидение. Так, на данный момент из 1890 поступивших заявок из муниципальных образований области обработано уже 90%.

Представители Молодежного правительства представили на встрече свои проекты. Проект «Туристская линия» предусматривает создание новых туристических маршрутов, привлечение в регион еще большего количества гостей. Проект «Творческий вечер» дает возможность молодым людям выступить на открытых творческих площадках, реализовать свой творческий потенциал, а также принять участие в мастер-классах от опытных мастеров вокального, инструментального, танцевального и других жанров. Также на встрече поднимались вопросы совершенствования системы помощи пожилым людям, малообеспеченным и многодетным семьям.

Губернатор Игорь Руденя отметил актуальность данных проектов, подчеркнув, что именно молодые профессионалы могут сделать регион современной и успешной территорией.