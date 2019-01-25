Преподаватели с судимостью учат детей в школах Дагестана

с. Карабудахкент, Дагестан, , 16:29 — REGNUM В четырёх школах Карабудахкентского района Дагестана работают педагоги, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности. Они были судимы за такие преступления, как покушение на убийство, незаконное хранение и ношение оружия и нарушение требований промышленной безопасности, сообщили ИА REGNUM 25 января в пресс-службе прокуратуры Дагестана.

В соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ, к педагогической деятельности не допускаются лица, имевшие или имеющие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию за вышеназванные деяния. Надзорный орган направил директорам школ и главе Карабудахкентского района представления с требованием уволить учителей.

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Как сообщало ИА REGNUM, в одной из школ Хасавюртовского района Дагестана преподавал учитель, ранее судимый по статье «Изнасилование, совершенное группой лиц, или изнасилование несовершеннолетней». По требованию прокуратуры педагог был уволен, а директор привлечён к административной ответственности.