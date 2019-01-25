Единую карту учащегося внедряют и в учреждениях допобразования Чебоксар

Чебоксары, , 16:06 — REGNUM В столице Чувашии завершаются мероприятия по внедрению единой карты учащегося (ЕКУ) в учреждениях дополнительного образования. В прошлом году карта учащегося была введена в школах Чебоксар, вызвав на начальном этапе реализации протестные и «митинговые» настроения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В Чебоксарах единая карта учащегося будет действовать не только в школах, но и в учреждениях дополнительного образования.

«Для проведения мероприятий по учету и контролю доступа обучающихся в школы и учреждения дополнительного образования установлено компьютерное оборудование и считывающее устройство пропускного режима в качестве средств контроля и учета доступа. Возможность оплаты услуг учреждений дополнительного образования детей по отрасли «Образование» с помощью ЕКУ реализована. Завершается процесс интеграции программного обеспечения «Электронный журнал по оплате платных дополнительных образовательных услуг» в систему «1С», — отмечают в администрации Чебоксар.

В мэрии отмечают, что в учреждениях дополнительного образования детей «по отрасли «Культура», «Спорт» с помощью ЕКУ возможность оплаты услуг будет реализована в 2019 году». В 2018 году считывающие устройства установлены в трёх учреждениях дополнительного образования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года в школах Чебоксар столичные власти, исходя из благих намерений и следуя общемировому цифровому тренду, внедрили проект «Единая карта учащегося». Он предусматривает возможность одной картой оплачивать горячее питание в школах, проезд и оплату услуг муниципальных учреждений дополнительного образования, а также вести учёт и контроль за посещением школы и учреждений дополнительного образования, организаций культуры и спорта.

Но не всё родительское сообщество оценило новацию. Противники электронного проекта объединились в «Родительский отпор в Чувашии», центр которого создан в октябре в Чебоксарах. Главное опасение сводилось к тому, что ЕКУ превратится в кредитную карту.

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